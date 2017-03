Pub

Mariana Leirinha foi resgatada esta manhã pela PJ

A menor de Ponte de Lima que estava desaparecida há uma semana "estava serena mas surpreendida", diz o diretor do jornal O Ponto ao DN. Emídio Francisco acompanhou parte da operação policial, em Vigia, Vagos, distrito de Aveiro, depois de receber um alerta da população daquela pequena localidade.

"Ao chegarmos percebemos que estava um forte aparato policial", diz o responsável pela publicação de Vagos. Emídio Francisco esclarece que nesse momento a menor, Mariana Leirinha, de 13 anos, já estava numa viatura descaracterizada das autoridades. "Estava serena, mas surpreendida, talvez pior causa da idade", observa.

De acordo com a publicação do jornal no Facebook, a adolescente foi encontrada numa casa desabitada (por o casal estar separado e viver noutras localidades próximas). O suspeito, de 24 anos será, diz a mesma fonte, enteado dos proprietários dessa habitação.

Mariana Leirinha deixou o local cerca das 11:00 e já se encontra com a família. Segundo o diretor do jornal O Ponto, a operação terminou pelas 13:00, hora a que a última viatura abandonou o local.

O suspeito, sem ocupação profissional e amplamente referenciado pela prática de crimes de natureza sexual envolvendo menores de idade, que foi detido.

De acordo com o Jornal de Notícias, a menor terá sido fundamental para este resgate, uma vez que terá trocado mensagens com a família, na noite de ontem, através do Facebook.

Terá sido através desta rede social que o homem aliciou a vítima.

O alerta para o desaparecimento de Mariana Leirinha foi dado ao final do dia de sexta-feira passada. A adolescente, residente na freguesia de Beiral do Lima, "apanhou o autocarro dos transportes escolares, na sexta-feira de manhã, para ir para as aulas mas não se apresentou na escola", contou então fonte do Comando Nacional da GNR.

Praticamente desde o início, as operações de busca foram alargadas à região de Aveiro devido à captação de um sinal do telemóvel naquela zona.

