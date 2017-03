Pub

O ponto de rutura foi a reposição do pagamento das horas extraordinárias, que só será feita a 100% a partir do segundo semestre deste ano. Enfermeiros reúnem de urgência com o ministério no dia 22

O aviso foi feito depois do Fórum Médico que se reuniu esta sexta-feira e que juntou várias organizações médicas. Se as negociações com o Ministério da Saúde não tiverem a curto prazo resultados positivos, os sindicatos avançam com a marcação de uma greve nacional.

O ponto de rutura foi a reposição do pagamento das horas extraordinárias, que só será feita a 100% a partir do segundo semestre deste ano e aos profissionais que estejam a trabalhar em presença nos cuidados intensivos e serviços de urgência. Também os enfermeiros estão descontentes com a forma como o ministério tem gerido as negociações e pediu uma reunião de urgência com o ministro Adalberto Campos Fernandes. Está marcada para dia 22.

"Os médicos e os doentes portugueses estão indignados com a situação que se vive atualmente na Saúde. A pressão excessiva e a interferência, por parte da tutela, nas boas práticas médicas e, consequentemente, na qualidade da medicina, ultrapassou o limite do aceitável", dizem os médicos num comunicado emitido no final do Fórum Médico, reunião marcada durante a semana.

Sindicatos e Ordem reuniram-se durante a semana para definir uma estratégia em reação à reposição das horas extras. O ministro tinha anunciado que uma parte do valor - que está a ser pago a 50% desde 2012 - tia começar a ser reposto a partir de 1 de março e a totalidade do valor a partir de 1 de julho. Mas o decreto-lei da execução orçamental já foi publicado este mês e não define datas para a reposição dos valores. Os sindicatos contestaram de imediato a questão e o facto de apenas quem está em presença nos serviços de urgência e cuidados intensivos receber a 100%.

Questionado o ministro da Saúde afirmou na terça-feira que "as conversações com as estruturas sindicais estão abertas e estamos disponíveis para introduzir as medidas de melhoria do próprio modelo, mantendo este princípio de progressividade e faseamento, para que em 2018 este assunto esteja resolvido". Adalberto Campos Fernandes disse ainda acreditar que "em sede de negociação" seja possível "limar e resolver as questões que ainda existem". "Estamos a repor nas condições de progressividade e faseamento que o país permite."

"Se as promessas ministeriais se transformassem em atos concretos e em medidas de solução dos problemas existentes, hoje não estaríamos aqui reunidos. Chegamos a uma situação que já não permite qualquer atitude expectante", lê-se no comunicado do Fórum Médico, que juntou várias organizações. "Caso as negociações não se traduzam a curto prazo em resultados inequivocamente positivos, as organizações sindicais médicas estão preparadas para desencadearem os adequados mecanismos legais de convocação de uma greve nacional dos médicos.

Entre os vários pontos acordados entre todos está a questão das horas extraordinárias: "A questão da reposição do valor remuneratório do trabalho suplementar a que os médicos são obrigados, não sendo matéria isolada é de imperiosa resolução a muito curto prazo".

Também os enfermeiros estão descontentes com a forma como o ministério da Saúde tem gerido as negociações. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses enviou uma carta ao ministro, pedindo uma reunião urgência que está marcada para dia 22.

"A sustentabilidade ética do SNS não se compadece com percursos em ziguezague por parte de quem tem a responsabilidade de ser firme na tomada de decisões", diz o sindicato no seu site, referindo-se ao "compromisso assumido e não cumprido da aplicação das 35 horas a todos os enfermeiros" ou à "publicação de diplomas sem a prévia discussão com todos os parceiros como é o caso da Municipalização dos Cuidados".

"Como facilmente se constata que o descontentamento, a insatisfação e a discriminação negativa dos enfermeiros atingiram os limites do tolerável", remata o sindicato.