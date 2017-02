José Manuel Pureza é o rosto do BE na defesa da proposta da eutanásia

BE apresenta anteprojeto para "antecipação da morte" de doente "com lesão definitiva ou doença incurável e fatal"

O médico especialista que é chamado para dar um parecer sobre a vontade de um doente em "antecipar a sua morte" pode cancelar esse pedido se entender que a pessoa não cumpre os requisitos, de acordo com o anteprojeto de lei que regula a eutanásia e foi apresentado esta quarta-feira pelo Bloco de Esquerda, na Assembleia da República, a que o DN teve acesso.

O anteprojeto - assim chamado por os bloquistas admitirem ainda alterar a proposta - "define e regula as condições em que a antecipação da morte por decisão da própria pessoa com lesão definitiva ou doença incurável e fatal e que se encontra em sofrimento duradouro e insuportável, não é punível".

Por outras palavras: "O pedido de antecipação da morte deverá corresponder a uma vontade livre, séria e esclarecida de pessoa com lesão definitiva ou doença incurável e fatal e em sofrimento duradouro e insuportável", excluindo o recurso à morte assistida a menores e doentes com perturbações mentais.

Três médicos podem intervir no processo

No processo clínico para antecipar a morte (classificação que é dada no anteprojeto ao ato da eutanásia), o doente deve fazer o pedido por escrito, datando e assinando pelo seu punho. Se estiver impossibilitado, "pode fazer-se substituir por pessoa da sua confiança e por si designada para esse efeito, devendo a assinatura ser efetuada na presença do médico responsável".

É a este médico responsável que o doente dirige o pedido da eutanásia e é ele quem "verifica se o doente cumpre todos os requisitos", prestando-lhe "toda a informação e esclarecimento sobre a situação clínica que o afeta, os tratamentos aplicáveis, viáveis e disponíveis, designadamente na área dos cuidados paliativos, e o respetivo prognóstico". E verifica se o doente "mantém e reitera a sua vontade".

Passada esta etapa, o médico responsável consulta um especialista "na patologia que afeta o doente", cujo parecer "confirma ou não que estão reunidas as condições" para a antecipação da morte. E se o parecer deste médico especialista "não for favorável" a essa antecipação, "o procedimento em curso é cancelado e dado por encerrado e o doente é informado dessa decisão e dos seus fundamentos". Ou seja, este médico especialista pode travar o desejo de eutanásia do doente.

Se for favorável, o médico responsável volta a questionar o doente sobre se este deseja morrer. Como nota o anteprojeto, "o pedido pode ser livremente revogado a qualquer momento", pondo fim ao processo.

Pode haver ainda a intervenção de um terceiro médico, especialista em Psiquiatria, sempre que um dos outros dois médicos tiver "dúvidas sobre a capacidade da pessoa para solicitar a antecipação do fim de vida" ou "admitam ser a pessoa portadora de perturbação psíquica que afete a sua capacidade de tomar decisões". Também aqui, se o médico psiquiatra "confirmar qualquer uma das situações referidas", o "procedimento em curso é cancelado e dado por encerrado".

Combinar dia, hora, local e método

Sem pareceres desfavoráveis, o médico responsável questiona uma vez mais a vontade do doente, combinando depois então com ele "o dia, a hora, o local e o método a utilizar para a antecipação do fim de vida". O doente decide então o método para antecipar a morte, "designadamente a autoadministração de fármacos letais pelo próprio doente ou a administração pelo médico ou profissional de saúde devidamente habilitado para o efeito mas sob supervisão médica". E é uma "responsabilidade exclusiva do doente".

Estabelece a proposta bloquista, que é apresentada no Parlamento pelo deputado do BE José Manuel Pureza, pelo dirigente e médico João Semedo e pela penalista Ana Godinho, que o doente volta a dizer se quer ou não morrer "imediatamente antes" de ser iniciada a administração dos fármacos letais.

Todos os estabelecimentos de saúde do Serviço Nacional de Saúde e dos setores privados e social devidamente licenciados com internamento e local adequado com acesso reservado podem ser escolhidos para a eutanásia. E pode ainda, define o anteprojeto, "por vontade do doente", "ser praticado no seu domicílio ou noutro local por ele indicado, desde que o médico responsável considere que dispõe de condições adequadas para o efeito".

O ato pode ser praticado por profissionais de saúde inscritos na Ordem dos Médicos e na Ordem dos Enfermeiros, desde que a intervenção destes decorra "sob supervisão médica". Os profissionais podem invocar objeção de consciência para a prática da eutanásia.

Discutir antes melhores cuidados de saúde

Ao DN Miguel Guimarães, bastonário dos Médicos, diz que não faz sentido discutir neste momento a eutanásia. "Devíamos estar a discutir melhores cuidados de saúde, sobretudo na fase terminal da vida, e mais cuidados paliativos. As competências que os médicos foram adquirindo em cuidados paliativos permitem dar mais qualidade de vida e combater a distanásia, que tal como a eutanásia é proibida no código deontológico. É fundamental que os nosso deputados façam ver ao governo que é fundamental apostar numa boa rede de cuidados paliativos a que as pessoas ter acesso e com profissionais vocacionados para os paliativos", refere o médico.

Miguel Guimarães lembra que já existe o Testamento Vital, que conta com 7500 pessoas inscritas, e que permite que as pessoas fazer uma declaração antecipada da sua vontade quanto aos cuidados que querem receber. "Na minha perspetiva, e por todas estas medidas, a eutanásia está a ser discutida precocemente. Porque antes de se discutir. O que devíamos estar a fazer é um debate na sociedade civil, nas televisões, com pessoas diferentes. Não me parece que este tipo de questões devam ser definidas na Assembleia da República. Depois de um grande debate a população devia ser chamada a tomar uma posição. Devia ser feito um referendo", defende.

Não foi possível obter um comentário da Ordem dos Enfermeiros ao tema.

O DN questionou o Conselho Nacional de Ética para as Ciência da Vida (CNECV) sobre se teria recebido algum pedido de parecer. "O CNECV não recebeu da Assembleia da República nenhum Projeto de Lei sobre o tema em referência, ao qual reconhece grande complexidade e especial sensibilidade, a requerer ajustada ponderação", respondeu aquele organismo.