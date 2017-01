Pub

O ex-presidente do Parlamento Europeu recordou Soares como "símbolo da luta contra o fascismo" mas também como eurodeputado obstinado, capaz de defender posições "impopulares"

Mário Soares foi "um símbolo da luta contra o fascismo e também da luta pela democracia europeia". A frase é do social-democrata alemão Martin Schulz, ex-presidente do Parlamento Europeu, que esta manhã foi à sede do PS no Largo do Rato, em Lisboa, apresentar condolências pela morte do fundador do Partido Socialista.

Martin Schulz recordou a passagem de Soares pelo Parlamento Europeu entre 1999 e 2004. "Era difícil discutir com ele", disse, elogiando a sua "capacidade de defender posições mesmo fora do 'mainstream' ou impopulares".

Pela sede do PS passou também o líder histórico dos socialistas espanhóis, Felipe González.

O cortejo fúnebre que transportará o corpo de Mário Soares dos Jerónimos até ao Cemitério dos Prazeres deverá passar, pelas 15.00, pela sede do partido que Soares fundou em 1973. Dezenas e dezenas de pessoas continuam a dirigir-se ao edifício dos socialistas para assinarem o livro de condolências.