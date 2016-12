Pub

Antigo presidente regressou aos cuidados intensivos este sábado, depois um agravamento súbito do estado de saúde

O antigo presidente da República Mário Soares continua em "estado crítico e com prognóstico muito reservado". O porta-voz do Hospital da Cruz Vermelha, onde o Soares está internado, informou este sábado, às 20:00, que o antigo presidente se mantém na unidade de cuidados intensivos, para onde voltou este sábado depois de um agravamento súbito do seu estado de saúde.

"Na sequência do episódio agudo ocorrido esta manhã, o presidente Mário Soares vai continuar na unidade de cuidados intensivos deste hospital", disse José Barata.

O Hospital da Cruz Vermelha vai fazer uma atualização do boletim clínico pelas 13.00 horas de amanhã.

José Barata não deu mais pormenores salientando que se trata de uma questão do "foro privado da família do presidente", à qual "competirá fazer qualquer esclarecimento adicional" relativamente ao estado de saúde de Soares.

Às 16.00, José Barata tinha referido que o estado de Mário Soares agravou-se de forma súbita pelas onze da manhã.

Internado desde o dia 13 de dezembro, o antigo Presidente fora transferido na quinta-feira dos Cuidados Intensivos para a "unidade de internamento em regime reservado" do Hospital da Cruz Vermelha, depois de sinais de melhoria do estado de saúde.

Na ocasião, o hospital anunciou que Mário Soares iria manter-se "sob vigilância continuada a cargo da equipa clínica multidisciplinar que o acompanhou na Unidade de Cuidados Intensivos".

Marcelo e Costa já estiveram no Hospital da Cruz Vermelha

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, interrompeu a sua agenda oficial para visitar Mário Soares no Hospital da Cruz Vermelha. No final da visita, onde esteve com a filha de Soares, Isabel, Marcelo Rebelo de Sousa não fez declarações aos jornalistas. Também o primeiro-ministro foi à unidade hospitalar onde está internado o ex-presidente. António Costa chegou com a mulher e não falou à imprensa.

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, falou esta tarde com João Soares, o filho do fundador do PS, que lhe deu conta da situação clínica do pai. "Mário Soares não está melhor, mas vamos aguardar que haja uma evolução favorável", disse à Lusa fonte do gabinete do presidente da Assembleia da República.