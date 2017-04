Pub

A Marinha está a acompanhar e vigiar o navio de apoio anfíbio russo Korolev que desde quarta-feira está de passagem por águas portuguesa, foi hoje anunciado.

De acordo com um comunicado da Marinha, colocado no seu 'site', o Korolev "entrou na fronteira marítima portuguesa no Algarve, navegando em direção ao Norte".

Neste percurso, foi acompanhado pela corveta João Roby, estando a missão de seguir o navio russo até "saída da ZEE (Zone Económica Exclusiva)" atribuída ao navio patrulha Cuanza, lê-se ainda no comunicado.

"Aparentemente o navio de guerra russo regressa ao seu porto de origem, Baltiysk, encontrando-se atualmente em mar português a Norte de Lisboa", de acordo com o comunicado que é acompanhado por um vídeo com imagens do Korolev.