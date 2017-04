Pub

Navio detetou fardo de haxixe durante operação de vigilância e patrulha ao largo do Cabo de Santa Maria.

Um navio da Marinha recolheu esta segunda.-feira um fardo com 38 quilos de haxixe a 6,5 quilómetros a sul da ilha da Culatra, no Algarve, informou o porta-voz do ramo.

O comandante Coelho Dias adiantou ao DN que o fardo de droga "foi detetado a flutuar durante uma ação de vigilância e patrulha" na área do Cabo de Santa Maria.

Agentes da Polícia Marítima de Olhão com o fardo de droga a bordo do navio de patrulha da Marinha | Direitos reservados Facebook

Twitter

Depois de recolhido, os militares do navio Cisne entregaram o fardo de droga ao comando da Polícia Marítima de Olhão.

Aquele navio de patrulha costeira está destacado na zona marítima do sul desde este mês e até meados de junho.