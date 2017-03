Pub

Acontecerá entre segunda e quinta-feira, nas ilhas Terceira e Graciosa

A Marinha alertou esta sexta-feira para um previsível agravamento do estado do mar, entre segunda e quinta-feira, nas ilhas Terceira e Graciosa, nos Açores, com ondas que poderão chegar aos seis metros de altura.

"A agitação marítima, de oeste/noroeste, poderá chegar aos seis metros de altura associada a ventos fortes (entre os 20 e os 30 nós) inicialmente de sudoeste, rondando para oeste", refere o comunicado das Capitanias do Porto de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória.

A Marinha recomenda à comunidade marítima o reforço das amarrações das embarcações, sobretudo as que estão em zonas mais expostas e à população em geral aconselha que evite passeios junto à orla costeira, em particular nos molhes, piscinas naturais e zonas balneares.

"É fundamental da parte de toda a população a adoção de uma cultura de segurança e atitude prudente junto da orla costeira", sustenta o comunicado, assinado pelo capitão do porto, João Mendes Cabeças.