Pub

Ranking da prestigiada revista Politico destaca capacidades intelectuais e "super" rede de contactos da eurodeputada do Partido Socialista

A eurodeputada do PS Maria João Rodrigues foi considerada a oitava figura mais importante do Parlamento Europeu, no ranking "The 40MEP who matter in 2017" (Os 40 eurodeputados mais importantes em 2017), elaborado pela prestigiada revista norte-americana Politico. Num artigo dedicado à também académica e economista, a publicação descreve a portuguesa, de 61 anos, como "uma potência intelectual com super contactos".

No artigo, é recordado o trajeto de Maria João Rodrigues, desde a passagem pelo governo do atual secretário-geral das Nações Unidas António Guterres, entre 1995 e 1997, ocupando então a pasta da Qualificação e do Emprego, à sua ascensão em Bruxelas desde então.

Os esforços (em cooperação com Jean-Claude Juncker) para acrescentar capítulos relativos às políticas sociais ao tratado de Amesterdão são uma das vitórias recordadas pela Politico, que prevê que a eurodeputada continue a ser "a força condutora do parlamento nesta área".

É também lembrada a alcunha de "Mãe da Estratégia de Lisboa", pelo seu papel no plano para promover a competitividade no espaço europeu, no início deste século.

Maria João Rodrigues é atualmente a primeira vice-presidente do grupo parlamentar socialista em Bruxelas, da "família" política social-democrata.

O ranking da revista Politico é liderado pelo eurodeputado alemão Manfred Weber, líder do maior grupo partidário - O EPP, ou "European People"s Party.