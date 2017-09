Pub

Jorge Sampaio foi submetido a uma intervenção cirúrgica na semana passada

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou hoje o antigo Presidente da República Jorge Sampaio, que recentemente foi operado de urgência, e congratulou-se com as suas melhoras.

Numa nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, que não refere o local desta visita, lê-se que "o chefe de Estado visitou hoje o Presidente Jorge Sampaio, tendo tomado conhecimento, com agrado, das melhoras do seu estado de saúde".

No sábado, fonte próxima de Jorge Sampaio confirmou à Lusa que o antigo Presidente da República tinha sido submetido a uma "intervenção cirúrgica de urgência "há dias", devido a "problemas acrescidos de mobilidade".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Segundo a mesma fonte, que não especificou em que hospital se realizou esta cirurgia, "a intervenção correu bastante bem" e o antigo chefe de Estado encontrava-se "a convalescer dentro do que estava previsto".

Jorge Sampaio, que vai fazer 78 anos no dia 18 de setembro, foi Presidente da República entre 1996 e 2006 e atualmente preside à Plataforma Global de Assistência Académica de Emergência a Estudantes Sírios.

Há cerca de um ano, integrou a comitiva do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em Nova Iorque, durante a reunião anual da Assembleia Geral das Nações Unidas, e os dois participaram num encontro de alto nível sobre migrantes e refugiados.

Jorge Sampaio foi também presidente da Câmara Municipal de Lisboa e secretário-geral do PS e exerceu as funções de Alto Representante das Nações Unidas para a Aliança das Civilizações entre 2007 e 2013.