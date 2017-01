Pub

Siga aqui ao minuto a entrevista desta noite do Presidente da República

Há um ano Marcelo Rebelo de Sousa venceu as eleições presidenciais à primeira volta, com 52% - 2,4 milhões de votos. Com apoio discreto de PSD e CDS, Marcelo bateu então o candidato apoiado pelos socialistas, Sampaio da Nóvoa, que obteve 22,9% dos votos. A data cumpre-se na próxima terça-feira, numa altura em que o Presidente da República regista níveis de popularidade sem precedentes.

Marcelo dá hoje uma entrevista à SIC, que o DN vai acompanhar ao minuto. Relações com o governo de esquerda, com o PSD de Pedro Passos Coelho, a descida da Taxa Social Única que esta semana deverá ser travada no parlamento vão ser alguns dos temas em cima da mesa, numa entrevista que será conduzida pelos jornalistas Ricardo Costa e Bernardo Ferrão.