Os dois encontraram-se no Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas, em Lisboa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tirou esta segunda-feira uma "fotografia de equipa" com o presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Paulo Macedo, e reafirmou a sua confiança na recapitalização do banco público.

Durante uma visita ao Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas (SISAB), em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa encontrou Paulo Macedo e outros responsáveis da Caixa no 'stand' da CGD e logo sugeriu que tirassem "uma fotografia de equipa, com a equipa toda".

Depois, o chefe de Estado deu "muitos parabéns" a Paulo Macedo, e este agradeceu a sua presença numa iniciativa da Caixa Geral de Depósitos (CGD), no Porto, na semana passada, dizendo-lhe: "Foi muito importante, as pessoas ficaram muito satisfeitas com a sua visita".

"Correu bem. Parabéns, e força", retorquiu MarceloRebelo de Sousa.

Mais tarde, questionado pelos jornalistas sobre o processo de recapitalização da CGD, o Presidente da República declarou: "Estou muito confiante em relação a essa instituição, como em relação a todas as instituições financeiras. Portanto, estou muito confiante naquilo que é o próximo passo de recapitalização dessa instituição financeira".

Durante esta visita ao SISAB, o Presidente da República parou também num stand da TAP, e referiu aos responsáveis da companhia aérea que já sabe que "vão abrir agora uma nova linha para Toronto, em junho", porque leu na Internet.

Antes de se afastar do stand, acrescentou: "Muitos parabéns, TAP é nosso".

No SISAB, Marcelo Rebelo de Sousa provou laranja do Algarve - e comentou que "são décadas de laranja" na sua vida, "é uma fruta preferida" - e demorou-se nas bancas de produtos dos Açores, que elogiou: "Tudo o que é leite é espetacular, a carne é fabulosa".

O Presidente da República disse que o seu queijo açoriano favorito é "o de São Jorge" e assinalou que vai visitar em junho a Região Autónoma dos Açores: "Vou estar lá agora sete dias, do dia 01 ao dia 07 de junho, em todas as ilhas, começo pelo Corvo".