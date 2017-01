Pub

Deputados vão discutir amanhã petição pela despenalização da morte assistida. Antecipando-se, PR dirá hoje o que pensa, depois de visitar as urgências do Hospital de S. Francisco Xavier.

Na véspera do primeiro debate parlamentar da legislatura sobre a eutanásia, o Presidente da República está preparado para dizer o que pensa.

Marcelo Rebelo de Sousa fará hoje algum tempo de voluntariado nas urgências do Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, revelou ontem a Rádio Renascença (RR). Fontes próximas confirmaram ao DN que não se furtará a expressar a sua opinião, caso seja questionado. A ação do Presidente nas urgências daquela unidade hospitalar, ao fim da tarde, será vedada à cobertura dos jornalistas. Contudo, à saída, Marcelo Rebelo de Sousa responderá a perguntas dos jornalistas. O Presidente, aliás, já estava preparado para dizer o que pensa sobre este controverso tema na entrevista que deu à SIC para assinalar a passagem do primeiro ano da sua eleição. Mas, como não houve perguntas, não houve respostas.

Amanhã, num debate com uma grelha de tempo muito pequena (três minutos por cada partido), será discutida uma petição intitulada "Direito a morrer com dignidade". "Um Estado laico deve libertar a lei de normas alicerçadas em fundamentos confessionais. Em contrapartida, deve promover direitos que não obrigam ninguém, mas permitem escolhas pessoais razoáveis. A despenalização da Morte Assistida não a torna obrigatória para ninguém, apenas a disponibiliza como uma escolha legítima", lê-se no documento. "A Constituição da República Portuguesa define a vida como direito inviolável, mas não como dever irrenunciável. A criminalização da morte assistida no Código Penal [que pode dar até 5 anos de prisão] fere os direitos fundamentais relativos às liberdades", prossegue.

Para já, à discussão parlamentar não se seguirá uma votação. Só quando os partidos apresentarem projetos de lei, o que deverá acontecer, até ao verão, por iniciativa do PAN e do BE. Ontem André Silva (do PAN) e José Manuel Pureza (BE) recusaram comentar eventuais tentativas de condicionamento do debate parlamentar que Marcelo Rebelo de Sousa venha hoje a fazer. Já se sabe que o PSD e o PS enfrentarão o debate sem posição oficial (e com liberdade de voto, quando houver uma votação); o CDS é contra; o PCP e o PEV não abrem o jogo. Entretanto, já deu entrada na AR uma petição de sentido contrário, intitulada "Toda a vida tem dignidade".

Em dezembro de 2015, Marcelo foi confrontado na RR sobre o que faria caso tivesse de enfrentar, enquanto PR, um processo legislativo despenalizador da eutanásia. A resposta não foi clara: "Há uma ponderação que é preciso fazer porque estamos perante uma realidade que é muito sensível, que é a vida humana, e depois outras realidades a que a sociedade contemporânea é crescentemente sensível, que são as realidades do sofrimento. Há, de facto, na sociedade contemporânea, uma grande sensibilidade a essa realidade", disse. "Teria de olhar para a lei e ver se no quadro daquilo que eu entendo que é a conjugação da minha convicção, das minhas convicções, com a avaliação objetiva da realidade que ali me é apresentada se se justificava tomar uma posição positiva ou negativa." No quadro das opções do PR, ao problema moral soma-se o constitucional: "A vida humana é inviolável", lê-se no nº 1 do artigo 24º ("Direito à vida").