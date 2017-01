Pub

Presidente da República afirma que reserva a sua posição para "não crispar" o debate sobre o assunto

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje que tem "uma opinião" sobre a questão da eutanásia, mas voltou a reservá-la para mais tarde, para "não crispar" um debate que quer "amplo e profundo".

No final de uma visita às urgências do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, onde serviu refeições como "voluntário honorário", o chefe de Estado lembrou que a sua experiência de voluntariado em hospitais foi na área dos cuidados paliativos, onde contactou com muitos doentes terminais.

"É uma matéria que eu conheço razoavelmente bem, que acompanhei, sobre a qual tenho opinião, mas relativamente à qual a minha posição tem sido firmemente a mesma: é importante que haja um debate amplo e profundo na sociedade portuguesa", disse, repetindo um apelo já lançado hoje de manhã.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente "não deve estar a pronunciar-se" sobre a morte medicamente assistida, num momento em que há "duas posições contraditórias" e em que haverá diferentes projetos legislativos.

"Na devida altura, quando tiver de intervir, não deixará de intervir", assegurou.

Questionado sobre se assinaria alguma das duas petições já entregues no parlamento -- uma a favor e outra contra a despenalização da eutanásia -- caso não fosse Presidente da República, o chefe de Estado respondeu apenas: "Se não fosse Presidente (...) não era Presidente, mas como sou Presidente, sou Presidente".

"Isso descrispa a sociedade, porque assim as pessoas não se sentem condicionadas no seu debate. Se o Presidente da República disser: 'defendo um amplo debate, mas debatam o que debaterem, eu defendo isto e vou fazer isto'(...). Isso é que era crispar a sociedade portuguesa", defendeu, escusando-se igualmente a pronunciar-se sobre se deve ou não realizar-se um referendo sobre esta matéria.