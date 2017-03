Marcelo Rebelo de Sousa no jantar com estudantes em Coimbra

Presidente da República elogiou espírito reivindicativo de estudantes, definindo-o como "fator de democracia e de liberdade".

O Presidente da República disse esta sexta-feira, em Coimbra, que apoia a forma como os estudantes universitários olham para o futuro de Portugal e mostrou-se sensível à reivindicação para tornar o ensino superior gratuito.

Marcelo Rebelo de Sousa jantou com alunos da Universidade de Coimbra, que assinalaram o 55.º aniversário do Dia do Estudante, e enalteceu o seu espírito reivindicativo, considerando que é um "fator de democracia e de liberdade".

Durante sexta-feira, a Associação Académica de Coimbra lançou uma campanha intitulada "Propina Zero", que pretende despertar a comunidade académica e a sociedade civil para a importância da gratuitidade do Ensino Superior".

A ação teve também como objetivo exigir mais financiamento para o ensino superior e mais e melhor ação social escolar e lutar pelo fim da propina e contra o regime fundacional, defendendo o ensino superior público, de qualidade e gratuito.

"Tem lógica que os estudantes queiram lutar por objetivos que signifiquem não só qualidade no ensino, mas também condições económicas e financeiras de acesso generalizado ao ensino", disse o Presidente da República.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, depois é preciso "saber em concreto como é que isso se pode aplicar, o que depende naturalmente da conjugação desse espírito reivindicativo com a folga financeira do Governo".

"O Governo dentro do espaço financeiro de que dispuser não deixará de ouvir as reivindicações estudantis", referiu o chefe de Estado, garantindo que "apoio a vossa maneira de ver o futuro de Portugal".