Presidente da República esteve com governador do Banco de Portugal depois do Carnaval. Publicamente tem defendido estabilidade na banca

Depois do Carnaval, o Presidente da República recebeu em Belém o governador do Banco de Portugal (BdP), Carlos Costa, num momento em que o responsável pelo banco central volta a estar na berlinda, com BE e PCP a apontarem-lhe "falhas graves" e um bloqueio entre o Governo socialista e o governador sobre novos nomes para a administração do BdP.

De acordo com a informação recolhida pelo DN, Marcelo Rebelo de Sousa tem estado atento às críticas crescentes a Carlos Costa e à tensão atual entre Ministério das Finanças e o BdP, mas recusa fazer alarde de uma mediação no espaço público, depois de, no domingo à noite, o comentador político e seu conselheiro de Estado, Luís Marques Mendes, ter sugerido essa mediação no seu espaço de comentário televisivo.

O Presidente da República tem defendido a estabilidade da banca, nos sucessivos casos que atingiram o setor em Portugal. E este encontro, agora conhecido, significa que Marcelo não alinha na vontade à esquerda de fazer cair Carlos Costa. O primeiro-ministro, António Costa, também já veio dizer que se trata de um cargo "inamovível".