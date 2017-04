Pub

É a quarta vez que o Presidente da República chama os partidos com representação parlamentar

O Presidente da República vai receber PSD, PS, BE, CDS-PP, PCP, PEV e PAN nos dias 17 e 18 de abril, no âmbito dos "contactos regulares" que mantém com os partidos políticos com representação parlamentar, anunciou a Presidência.

Numa nota divulgada no 'site' da Presidência da República é referido que "no quadro dos contactos regulares com os partidos políticos com representação parlamentar, o Presidente da República fixou" a realização de sete reuniões.

Assim, segundo a agenda divulgada, o primeiro encontro do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, será com o PSD, no dia 17, pelas 14:00.

Uma hora mais tarde, às 15:00, acontecerá a reunião do Presidente da República com o PS e, para as 16:00, será a vez do BE ser recebido no Palácio de Belém.

Para dia 18 ficaram agendadas as audiências com o PCP (14:00), PEV (15:00), PAN (16:00) e CDS-PP (17:00).

A última vez que o chefe de Estado convocou os partidos com assento parlamentar para audiências em Belém foi em outubro, na sequência da apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2017.

Esta é a quarta vez que Marcelo Rebelo de Sousa chama os partidos com representação parlamentar desde que tomou posse como chefe de Estado, em 09 de março de 2016, sem ser por imposição constitucional.

Há um ano, em 26 de abril de 2016, o chefe de Estado reuniu-se com cada um dos sete partidos com assento parlamentar para debater temas específicos na agenda política, o Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas apresentados pelo Governo.

Antes das férias de verão, em 25 de julho, recebeu as delegações partidárias para uma análise da situação política.

Em 27 e 28 de junho, o Presidente da República recebeu os partidos representados na Assembleia Legislativa dos Açores, por imposição constitucional, no quadro da marcação da data das eleições nesta região autónoma.