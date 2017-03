Pub

Presidente da República destaca relações com o Chile na receção a homóloga chilena

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou hoje a importância da visita de Estado da sua homóloga chilena a Portugal para estreitar relações, observando que o Chile é o terceiro parceiro económico de Portugal na América Latina.

O chefe de Estado português falava aos jornalistas depois de receber a presidente do Chile, Michelle Bachelet, na Praça do Giraldo, "sala de visitas" da cidade de Évora, no início de uma visita de dois dias a Portugal.

"As relações bilaterais com o Chile são ótimas. É o nosso terceiro parceiro económico na América Latina, temos grandes relações", afirmou Marcelo.

Salientando que a visita de Michelle Bachelet constitui uma ocasião para reforçar as relações, o presidente português assinalou que "todas as grandes empresas portuguesas estão no Chile" e os dois países colaboram em diferentes áreas, como a proteção civil, tecnologia, ciência, universidades e na defesa.

"Somos parceiros na Cimeira Ibero-Americana e o Chile está a aproximar-se da CPLP" (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), disse.

Daí que, reforçou Marcelo, a visita da Presidente do Chile seja "uma ocasião" para reforçar as relações bilaterais.

Revelando que a sua homóloga chilena "é muito amiga de Portugal", Marcelo Rebelo de Sousa reconheceu ter sido esse o motivo que o levou a convidá-la para visitar Portugal.

"E por outro lado [para] traze-la a Évora", cidade com a qual Michelle Bachelet "está encantada".

"A ideia é mostrar que Portugal não é só Lisboa e que é possível acolher um chefe de Estado tão amigo fora de Lisboa. Já aconteceu com os reis de Espanha no Porto e vai acontecer com outros chefes de Estado", acrescentou.

Na Praça do Giraldo, onde decorreram as honras militares, com um desfile da Guarda de Honra, concentraram-se muitos populares, incluindo crianças das escolas da cidade, que aplaudiram a receção à presidente chilena.

Depois, no percurso a pé até à Sé, um produtor vitivinícola alentejano, da Adega Ervideira, ofereceu garrafas de vinhos aos dois chefes de Estado e quis abrir uma garrafa de champanhe para celebrar e para lhes dar a provar, mas Michelle Bachelet, bem-disposta e sorrindo, alegou: "agora não, estamos a trabalhar".

Enquanto a presidente chilena visitou a Sé Catedral, com a deposição de uma coroa de flores no túmulo de André de Resende, cá fora, Marcelo Rebelo de Sousa foi "inundado" por populares, distribuiu beijos e tirou inúmeras fotos.

Quanto à política interna e questionado sobre se este final de semana é importante para a banca portuguesa, Marcelo limitou-se a dizer aos jornalistas: "Nunca estou ansioso, estou sempre sereno. Vamos esperar".

Michelle Bachelet recebe hoje à tarde o doutoramento Honoris Causa pela Universidade de Évora.