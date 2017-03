Pub

"Em matéria de Caixa Geral de Depósitos, estou, e estão os portugueses, virado para o futuro", acrescentou

O Presidente da República afirmou esta terça-feira que "o que importa é olhar para o futuro" da Caixa Geral de Depósitos, no dia em que foi empossada a nova comissão parlamentar de inquérito sobre o banco público.

"Francamente, aquilo que passou, passou. Agora, o que importa é olhar para o futuro", disse aos jornalistas, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde se deslocou para participar numa atividade de leitura de histórias a crianças internadas.

"Eu, em matéria de Caixa Geral de Depósitos, estou, e estão os portugueses, virado para o futuro (...). E esse futuro significa que corra bem a primeira fase de emissão de obrigações, que corra bem a segunda fase de emissão de obrigações, que corra bem esta reestruturação, em que o facto de haver uma redução de efetivos não significa que não haja a presença, que é muito importante, da Caixa por todo o país", assinalou.

A nova comissão de inquérito sobre a Caixa Geral de Depósitos pretende esclarecer, no prazo de quatro meses, a atuação do atual Governo na nomeação e demissão da anterior administração do banco público.