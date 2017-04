Pub

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, chegou hoje à cidade da Praia, na ilha de Santiago, para uma visita de Estado de três dias a Cabo Verde, que começa no domingo.

O Presidente da República viajou acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, num Falcon da Força Aérea Portuguesa, que aterrou no Aeroporto Internacional Nelson Mandela pelas 19:40 (21:40 em Lisboa).

À chegada à capital cabo-verdiana, Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido pelo Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca.

Hoje, o chefe de Estado português não tem agenda oficial. A visita de Estado vai decorrer entre domingo e terça-feira, com passagem por três das dez ilhas cabo-verdianas: Fogo, Santiago e São Vicente.

Além do ministro dos Negócios Estrangeiros, fazem parte da comitiva desta visita de Estado os deputados Marco António Costa, do PSD, Carlos Pereira, do PS, Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP, Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, João Ramos, do PCP, e José Luís Ferreira, do Partido Ecologista "Os Verdes".