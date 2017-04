Pub

Foi recebido pelo Presidente da República e pelo primeiro-ministro do Senegal

Marcelo Rebelo de Sousa chegou esta quarta-feira a Dacar para uma visita de Estado de dois dias ao Senegal, a primeira de um Presidente português desde o 25 de Abril, concentrada em Dacar.

O Presidente da República viajou de Cabo Verde para a capital senegalesa num avião da Força Aérea Portuguesa, que aterrou às 13:15 (14:15 em Lisboa) no Aeroporto Internacional Léopold Sédar Senghor.

À chegada, foi recebido na pista do aeroporto pelo Presidente da República do Senegal, Macky Sall, e pelo primeiro-ministro senegalês, Mahammed Dionne, numa cerimónia com honras militares e em que se ouviram os hinos nacionais dos dois países.

Acompanham Marcelo Rebelo de Sousa nesta visita o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e os deputados Marco António Costa, do PSD, Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP, e João Ramos, do PCP.

Neste primeiro dia de visita de Estado, o Presidente da República vai receber da principal universidade de Dacar um doutoramento honoris causa.

Esta cerimónia de valor simbólico, na Universidade Cheikh Anta Diop (UCAD), é o primeiro ponto do programa de Marcelo Rebelo de Sousa, que fará, nessa ocasião, uma intervenção sobre "Portugal e África".

Ao final do dia, o chefe de Estado português será recebido por Macky Sall, no palácio presidencial, estando prevista uma conferência de imprensa conjunta, seguida de um jantar oficial.