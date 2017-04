Pub

Presidente da República está numa visita de Estado ao Senegal

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou-se esta quarta-feira "muito feliz" com a perspetiva de o Governo apresentar uma meta de 1% para o défice de 2018.

"Eu não sou suposto fazer nenhum comentário sobre o que se passa em Portugal. Mas, se me pergunta se eu fico feliz, fico muito feliz", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, em resposta aos jornalistas, em Dacar, onde chegou hoje para uma visita de Estado ao Senegal.

A comunicação social questionou o Presidente da República com base numa notícia do semanário Expresso, segundo a qual no Programa de Estabilidade que será aprovado nesta quinta-feira em Conselho de Ministros o Governo fixa uma meta de 1% para o défice de 2018.

Marcelo Rebelo de Sousa está no Senegal depois de ter feito uma visita de Estado de três dias a Cabo Verde, e tem evitado comentar temas nacionais estando fora do país.

Contudo, abriu uma exceção para se congratular com esta perspetiva para o défice de 2018, como tinha feito já na terça-feira, para assinalar as "muito boas notícias" relacionadas com a redução do défice em 2016, sem, contudo, fazer comentários adicionais.