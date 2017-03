Pub

O Presidente da República criticou no parlamento europeu os comentários de líderes europeus sublinhando que a Europa precisa de "declarações que sublinhem a união"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, criticou esta quarta-feira no Parlamento Europeu, em Bruxelas, "comentários divisionistas" de líderes europeus, numa altura em que a Europa precisa é de "declarações que sublinhem a união" entre os Estados-membros.

Em declarações conjuntas com o presidente da assembleia, Antonio Tajani, após uma breve audiência, o chefe de Estado português, sem referir explicitamente o presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, afirmou que "não faz sentido fazer qualquer tipo de comentário que divida a Europa".

"Não há Europa do sul, do leste, do oeste e do norte. Nós somos diferentes mas somos unidos. Neste momento precisamos é de declarações que sublinhem a nossa união, não as nossas divisões", declarou, em inglês.

Pouco depois, num breve encontro com eurodeputados portugueses, o Presidente da República voltou a lamentar "comentários divisionistas desnecessários, que não contribuem para a solidariedade entre as pessoas e as sociedades".

Também Tajani condenou hoje "preconceitos e estereótipos" como os "comentários inaceitáveis" do líder do Eurogrupo.

Na conferência de imprensa conjunta com o Presidente da República, na sede do Parlamento Europeu, em Bruxelas, Tajani salientou que os comentários de Jeroen Dijsselbloem são "inaceitáveis".

"Ninguém tem o direito de ofender qualquer nação ou povo com comentários racistas ou sexistas, os comentários do presidente do Eurogrupo são inaceitáveis", sublinhou.