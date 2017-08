Pub

Chefe de Estado falou ao telefone com Filipe VI e disse que Portugal estava a "vibrar intensamente com o que aconteceu em Barcelona"

Marcelo Rebelo de Sousa voltou a abordar, esta sexta-feira, os atentados em Espanha da passada quinta-feira, dizendo que já falou com o Filipe VI, rei de Espanha e exprimindo sentidas condolências à família da portuguesa que morreu nas Ramblas.

Numa curta declaração aos jornalistas, Marcelo disse que, quando falou com o rei de Espanha, não exprimiu apenas "solidariedade amiga, mas o mais profundo repúdio do povo português relativamente ao atentado".

"Falei ao telefone com sua majestade e disse que estávamos a vibrar intensamente com o que aconteceu em Barcelona. O povo português está ao lado do povo espanhol", disse Marcelo Rebelo de Sousa sem esquecer as "dezenas de nacionalidades, quer em mortos, quer em feridos, envolvidas no atentado".

O Presidente da República falou ainda sobre a morte de uma portuguesa nas Ramblas, e deixou uma palavra à família.

"A minha palavra de hoje vai para a família atingida pelo atentado. Soubemos hoje que uma cidadã portuguesa estava incluída nas vitimas mortais, soubemos que uma neta sua estava dada como desaparecida e que se cruzavam informações para se saber do seu paradeiro. Queria exprimir a essa família as condolências, e já tive ocasião de o fazer, dizer-lhes aquilo que está no coração de todos os portugueses", disse. "Haver uma vítima portuguesa de terrorismo em Barcelona acrescenta mais dor à nossa dor", disse também.

"Existe um problema mundial que exige resposta global, mas o pensamento e a dor vão para a família, emigrante, mas portuguesa", acrescentou, frisando que também falou com o Presidente finlandês, onde esta sexta-feira foram esfaqueadas várias pessoas.



