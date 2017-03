Pub

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, expressou esta quarta-feira em Bruxelas a solidariedade de Portugal para com o Reino Unido, "parceiro" na defesa de valores como a paz, liberdade e democracia, na sequência do ataque em Londres.

"Manifesto a solidariedade para com o Reino Unido no dia daquilo que aparece como um atentado em Londres e, portanto, estamos solidários, a União Europeia e Portugal, com aqueles nossos parceiros naquilo que é a afirmação dos valores da paz, da liberdade e da democracia", declarou o Presidente, à saída de uma reunião na Comissão Europeia, que marcou o final da visita oficial que hoje realizou a Bruxelas.

Quatro pessoas morreram e pelo menos 20 ficaram feridas num ataque terrorista junto ao parlamento britânico, em Londres, quando um homem ao volante de uma viatura atropelou vários transeuntes na ponte de Westminster e apunhalou depois um polícia.

O polícia atacado e duas pessoas que se encontravam na ponte morreram, bem como o atacante, que foi abatido a tiro defronte do edifício do parlamento, confirmaram as autoridades policiais britânicas.

Entre os feridos, alguns dos quais em estado grave, os serviços de emergência tiveram de resgatar uma mulher que terá caído ao rio Tamisa, quando o veículo ia na sua direção.

O Governo português, através do chefe da diplomacia, Augusto Santos Silva, também condenou o ataque de hoje em Londres e manifestou ao povo e autoridades britânicas "sentimentos e solidariedade".