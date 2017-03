Pub

Marcelo considera que Lu-Olo obteve "um claro e muito expressivo voto de confiança do povo timorense"

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou hoje uma mensagem a Francisco Guterres Lu-Olo, felicitando-o pela sua eleição como Presidente da República de Timor-Leste e desejando-lhe sucesso no seu mandato.

"Em nome do povo português e de mim próprio, quero felicitar calorosamente Vossa Excelência pela sua eleição como Presidente da República Democrática de Timor-Leste", lê-se na mensagem enviada por Marcelo Rebelo de Sousa a Francisco Guterres Lu-Olo, divulgada na página da Presidência da República na Internet.

O chefe de Estado português considera que Lu-Olo obteve "um claro e muito expressivo voto de confiança do povo timorense nas suas capacidades de liderança, para continuar o caminho da paz, da democracia e do desenvolvimento sustentável" de Timor-Leste, e afirma que "Portugal continuará a investir nesta relação estreita e familiar" entre os dois países.

O Presidente da República de Portugal, que tem prevista uma visita a Timor-Leste em novembro, acrescenta: "Estou certo de que no decorrer do mandato de Vossa Excelência saberemos reforçar ainda mais os laços de amizade e de cooperação que unem os nossos dois países e encontrar novas oportunidades para se desenvolverem e aprofundarem a todos os níveis, nomeadamente bilateral e no quadro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)".

Marcelo Rebelo de Sousa despede-se reiterando as felicitações a Francisco Guterres Lu-Olo e desejando-lhe "sucesso no seu mandato".

Francisco Guterres Lu-Olo foi eleito Presidente da República de Timor-Leste nas eleições de segunda-feira. Segundo os dados oficiais, quando estavam contados 90,09% dos votos, Lu-Olo liderava a contagem com 57,42% dos votos, à frente do segundo classificado, António da Conceição, que somava 32,29%.

Lu-Olo foi apoiado pelos maiores partidos timorenses, Fretilin (Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente) e CNRT (Congresso Nacional para a Reconstrução de Timor-Leste). Dirigentes do Partido Democrático (PD), que apoiou António da Conceição, já congratularam hoje Lu-Olo pela vitória no sufrágio de segunda-feira.