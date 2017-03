Pub

Empresário português está desaparecido desde o verão de 2016.

O ministro do Interior de Moçambique reuniu-se terça-feira, em Lisboa, com o Presidente da República e com o primeiro-ministro, a quem informou "que prosseguem as investigações das autoridades moçambicanas" para apurar o desaparecimento de um cidadão português.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português informa que Jaime Basílio Monteiro reuniu-se, separadamente, com Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, "na qualidade de enviado pessoal do Presidente [de Moçambique] Filipe Nyusi".

De acordo com o MNE, o ministro do Interior de Moçambique "deu conta de que prosseguem as investigações das autoridades moçambicanas tendentes a apurar a situação do cidadão português desaparecido, em Moçambique, desde meados de 2016".

Segundo a edição de 19 de fevereiro do jornal 'Público', o caso diz respeito a um empresário português raptado no final de julho do ano passado na Gorongoza, Moçambique.