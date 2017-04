Pub

Presidente da República afirmou que se para as negociações correrem bem é necessário mais legitimidade, então as eleições "são boas notícias"

O Presidente da República considerou hoje fundamental que as negociações sobre o 'Brexit' corram bem, sublinhando que se é importante mais legitimidade, a decisão de realizar eleições antecipadas no Reino-Unido é uma boa notícia.

"O fundamental é que corram bem as negociações, quer para o Reino Unido quer para a União Europeia (UE)", afirmou o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas à margem de uma visita ao Hospital de Luz, em Lisboa, num comentário sobre a intenção da primeira-ministra britânica, a conservadora Theresa May, de convocar eleições gerais antecipadas para 08 de junho.

E, acrescentou, "se para isso é importante mais legitimidade, então são boas notícias".

Numa inesperada declaração na residência oficial do número 10 de Downing Street, a chefe do Governo britânica comunicou a decisão de chamar os britânicos às urnas e não esperar até 2020, o ano marcado para a próxima consulta eleitoral.

A primeira-ministra admitiu que chegou à conclusão de que tinha de convocar eleições para que o Reino Unido possa contar com uma liderança estável durante as negociações sobre a saída do país da União Europeia (UE).

Em 29 de março, Theresa May invocou o Artigo 50 do Tratado de Lisboa, tendo dado início às negociações sobre a saída do Reino Unido da UE.