Pub

Comemoração do Dia da Europa juntou o Presidente da República e o primeiro-ministro na Faculdade de Direito de Lisboa

Celebrar o Dia da Europa fez regressar ontem o professor Marcelo e o seu aluno António Costa aos bancos da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, agora na qualidade de Chefe do Estado e primeiro-ministro.

O conhecido bom humor de ambos - e "uma grande sintonia de pontos de vista" sobre a UE - também esteve presente, pontuando um debate sobre o Velho Continente onde Marcelo Rebelo de Sousa lamentou que "os líderes da Europa, em muitos casos, não são suficientemente convictos da causa europeia". Para "fazer a Europa com quem se converte à causa europeia, porque tem de ser, é curto", criticou, alertando que "nada está nunca adquirido" e que "é preciso fazer pedagogia" - duas expressões muito habituais noutro antecessor, Jorge Sampaio.

Considerando que as "crises patentes nos sistemas políticos dos Estados-membros" da UE estão a acontecer "com frequência excessiva", o Presidente da República assinalou que "a família socialista ou social-democrata" está "em crise em muitos países europeus" - enquanto "a família democrata-cristã, alargada depois ao centro reformista e com alguns conservadores" e que "é muito poderosa, [está] dividida internamente entre os verdadeiramente europeus e os que têm muitas dúvidas sobre a Europa, mas lá estão por conveniências táticas".

"Ora, um projeto precisa de uma base sólida", argumentou Marcelo Rebelo de Sousa perante os alunos presentes, acrescentando: "Não há esse milagre que é querer fazer omeletes muito boas com ovos que não são muito bons." Para compensar ou inverter essa situação, o Presidente defendeu que "os sistemas de partidos nacionais deviam, nalguns casos, repensar-se, reaproximarem-se dos povos e resolverem os problemas nacionais, ao mesmo tempo que pressionam para que a Europa facilite a resolução desses problemas nacionais. Se esses mecanismos nacionais não funcionarem em muitos países da Europa, isso acaba por ter efeitos negativos para a Europa", sustentou.

O primeiro-ministro, por sua vez, assinalou os "vários desafios a enfrentar" pela UE como um todo e em cooperação. "Sozinhos estaríamos sempre pior", enfatizou António Costa, indicando a luta contra o terrorismo e a "confiança que é necessário reconstruir" entre o projeto europeu e os cidadãos.

"O melhor sinal de confiança é a Comissão Europeia, o Conselho e o Parlamento Europeu terem demonstrado que é preciso uma reflexão de fundo sobre a Europa", adiantou António Costa, numa alusão ao Livro Branco recentemente apresentado pelo executivo comunitário sobre o futuro do projeto europeu.

com Lusa