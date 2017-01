Pub

Presidente visitou esta sexta-feira a base naval do Alfeite

O Presidente da República visitou esta manhã a base naval do Alfeite e aproveitou a ocasião para deixar um recado a Donald Trump. "Espero que todos os parceiros da NATO continuem empenhados nesta aliança" e "reafirmá-lo hoje é muito importante".

"Que não haja dúvidas sobre a expetativa de Portugal" quanto ao compromisso de todos face à aliança Atlântica, disse ainda Marcelo Rebelo de Sousa, que assumiu estar a falar no contexto da tomada de posse do novo presidente dos EUA, marcada para esta sexta-feira.

Marcelo definiu os Estados Unidos como "um dos parceiros vitais" da NATO.

Tendo visitado no Alfeite um novo simulador tático onde a armada se prepara para a guerra, o Presidente da República sublinhou o "salto qualitativo" que este equipamento representa.

"O passo seguinte é entrar em rede com a NATO", disse Marcelo - que se escusou a comentar questões da atualidade como, por exemplo, as relativas à TSU.

Durante a visita, o presidente ouviu queixas sobre como a saída de pessoal da armada tem deixado os quadros deficitários.

Marcelo desvalorizou ainda as implicações da saída de Portugal do atual embaixador do Iraque. "Os embaixadores mudam, mas as relações diplomáticas continuam", disse.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.