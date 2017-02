Pub

Homenageou o diretor geral de saúde, Francisco George, pela dedicação ao país

O presidente da República defendeu hoje que "não é possível cumprir nenhuma missão de serviço público se não em termos de proximidade" numa intervenção na abertura do V Congresso Nacional de Saúde Pública, no Porto.

"Pode parecer obsessão minha, mas não é", disse Marcelo Rebelo de Sousa, sublinhando que "o tempo em que era possível gerir à distância terminou".

Para o Presidente da República, o papel dos especialistas em saúde pública é "um papel de proximidade constante".

"Esse é o vosso desafio e esse é também o grande tema deste congresso porque os braços que fazem pontes entre as colunas são sem dúvidas os braços de todos os portugueses, mas são, sobretudo, os vossos braços", sublinhou.

Este encontro é, "como todos os congresso bienais, uma grande ocasião para atualizar conhecimentos, para trocar informações, para suscitar debates, mas é, sobretudo, um grande momento para criar espírito de corpo. Ao encontrarem-se as pessoas percebem que estão a comungar da mesma causa, que não tem a ver com formações, que não tem a ver composições doutrinárias ou ideológicas, não tem a ver com confissões, nem com percursos, tem a ver com aquilo que vos aproxima", considerou.

"E, aquilo que vos aproxima, a todos vós, é estarem a fazer o mesmo, a desempenhar a mesma missão ao serviço da comunidade. E esse sentido gregário é fundamental, é fundamental com acento tónico na proximidade. E, por isso, o Presidente da Republica não podia faltar", acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que "os seus competentes assessores e conselheiros" lhe prepararam um discurso, no qual constam "todos os prémios que atestam a qualidade da saúde pública em Portugal", mas depois de citar alguns desses prémios, para "mostrar que tinha o trabalho de casa feito", o Presidente da República afirmou: "Eu conheço tudo isto, não é só o senhor ministro [da Saúde] que é especialista, mas acho que é mais importante dizer-vos que não foi por causa dos prémios que o Presidente aqui veio".

"Nem foi por uma questão evocativa, nem foi só, embora também, para homenagear o diretor geral de saúde [a poucos meses de abandonar o cargo], foi sobretudo para vos agradecer a vós, para vos agradecer a vossa dedicação e para vos dizer da alegria com que vejo tanta gente nova neste congresso, como era gente nova a que arrancava nos anos 70 e 80 no domínio da saúde pública em Portugal. O país deu uma grande volta e genericamente para muito melhor", acrescentou.

Lembrou que "o país viveu 40 anos de democracia e, 40 anos de democracia depois, é gratificante encontrar uma sala cheia de jovens. Como era há 40 anos aqueles pioneiros na saúde pública que saiam das suas formações e iam para todo o país, quais escuteiros aos serviço de uma causa, entusiasmados porque iam no novo contexto económico, político e social, aplicar as suas teorias e, sobretudo, servir as suas doutrinas e as suas ideologias, servindo o povo português".

"E é bom, 40 anos depois, independentemente de ideologias e doutrinas, encontrar novamente muita gente nova ao serviço da saúde pública em Portugal. Foi isso que o Presidente da República veio aqui fazer hoje, agradecer-vos".

Na sua intervenção, Marcelo Rebelo de Sousa homenageou o diretor geral de saúde, Francisco George, pela dedicação ao país, independentemente dos governos que se foram sucedendo.

"Foi para ele uma causa apaixonante e, posso dizer, a meses do termo das suas atividades, que se ele pudesse escolher prolongaria sem limite, até ao fim da vida, mas a lei é assim. Estamos muito gratos pela sua dedicação ao país, com governos muitos diferentes, sempre ao serviço da saúde em Portugal", afirmou o Presidente da República.