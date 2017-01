Pub

O Presidente da República considerou hoje que o Governo tem força para chegar ao fim da legislatura e a oposição força para ser alternativa e disse esperar que as duas partes não o contradigam na sua expectativa.

"Penso que estou a ser otimista-realista, e espero que não me contradigam. Espero que os partidos da base de apoio do Governo não me venham agora, qualquer dia, contradizer criando situações de impasse que hoje não existem, e que a oposição [não] me contradiga criando também situações de impasse no seu seio ou de fraqueza que hoje não existem", declarou.

O Presidente da República considera que tem sido "muito interventivo" na presença próxima dos cidadãos e no uso da palavra, mas ao mesmo tempo "muito cuidadoso" no exercício dos seus poderes, nunca os excedendo.

"Respeitei sempre a esfera de atuação do parlamento e a própria do Governo, ou dos partidos políticos. Mesmo quando digo aquilo que considero desejável, é evidente, é respeitando a liberdade dos partidos políticos", defendeu o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa falava no espaço da sua antiga sede de campanha, junto ao Palácio de Belém, em Lisboa, numa cerimónia em que assinalou um ano da sua eleição nas presidenciais de 24 de janeiro de 2016.

