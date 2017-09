Pub

Segundo os números provisórios do Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais, este ano já arderam 559 mil hectares de território da União Europeia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta sexta-feira que é ainda muito cedo para comentar os dados sobre a área ardida em Portugal.

"É cedo para comentar porque estamos numa época, espero que já não seja de muitos fogos mas, em teoria, pode ser, por isso, vamos esperar algumas semanas para não ter de estar a formular juízos precipitados", afirmou à margem de uma visita à Feira do Livro do Porto, que abriu esta sexta-feira, nos Jardins do Palácio de Cristal.

O chefe de Estado considerou que o melhor é esperar pelo fim desta época de incêndios para, depois, se fazer o balanço do que aconteceu.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Segundo os números provisórios do Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais (EFFIS), este ano já arderam 559 mil hectares de território da União Europeia (UE), dos quais 224 mil arderam em Portugal.