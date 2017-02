Pub

Presidente promulga diploma que permite 3200 entradas mas lembra custos para erário público. Fenprof hoje na Provedoria

Marcelo Rebelo de Sousa promulgou ontem o novo diploma de concursos de professores e a portaria que permitirá a vinculação extraordinária de 3200 docentes, mas lembrou, em nota publicada no site da Presidência da República, que os ordenados dos professores são "pagos pelo contribuinte através do Orçamento do Estado, que não pode assegurar o emprego de todos". E deixou recados ao governo em relação a futuras vinculações.

Na nota em causa, Marcelo avisa que o acesso aos quadros na educação deve "tomar em conta a evolução da natalidade [que caiu vários anos antes, só começando a recuperar em 2016] e uma maior eficiência na gestão da rede escolar". O Presidente defende ainda que a vinculação extraordinária deveria ter sido remetida para diploma próprio, em vez de uma portaria, explicando que promulga o diploma "atendendo" ao "equilíbrio atingido em matéria tão sensível".

Se o Presidente da República tem aparentes reservas em relação ao que o governo aprovou, os sindicatos - que não chegaram a fechar acordo com o Ministério da Educação - continuam a achar que a solução encontrada é insuficiente. Sobretudo tendo em conta a existência de uma diretiva comunitária - 1999/70/CE - que determina a aplicação aos trabalhadores do setor público de condições idênticas às do privado no acesso aos quadros. De resto, a Fenprof desloca-se nesta manhã à Provedoria de Justiça para lembrar isso mesmo junto do provedor José de Faria Costa .

"Pedimos a reunião exatamente por isso. A diretiva continua a não ser cumprida nos termos em que deveria ser", confirma ao DN Anabela Delgado, dirigente da Fenprof, lembrando que através da vinculação extraordinária "vão ser vinculados alguns professores com 12 anos de serviço ou mais mas que a situação fica ainda muito aquém do que está previsto na legislação".

Apesar de os sindicatos não terem chegado a acordo com o Ministério da Educação, a sindicalista admite que os novos diplomas não deixam de ter aspetos positivos, nomeadamente em relação à violação por via da chamada "norma-travão", que passa a fazer-se ao fim de quatro contratos anuais, completos e sucessivos, em vez dos cinco estipulados pelo anterior governo. "É verdade que a situação melhorou", concede, avisando no entanto que também em relação a esta "a situação continua aquém do que era previsível."

A expectativa é que, tal como sucedeu no passado recente, o Provedor mantenha alguma pressão sobre a tutela: "O Provedor de Justiça não pode decidir nada mas pode fazer recomendações e é um órgão importante se se pronunciar favoravelmente à Fenprof", resume Anabela Delgado, que chama também a atenção para a situação dos professores que, tendo entrado nos quadros do ministério, "são pagos pelo índice de início de carreira [177], independentemente do tempo de serviço".