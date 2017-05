Manuel Pizarro é o candidato do PS ao Porto

Pub

Comissão política concelhia portuense do PS aprovou decisão por unanimidade

Manuel Pizarro, presidente da Federação Distrital do PS do Porto, é o candidato do PS à câmara do Invicta, repetindo assim a candidatura de há quatro anos. A decisão foi anunciada pelo presidente da concelhia socialista do Porto, Tiago Barbosa Ribeiro.

"Para casamentos e batizados só vai quem é convidado", explicou, recordando que a rutura foi iniciada por Rui Moreira, o independente presidente da câmara com quem o PS tem um acordo na vereação e com o qual estava comprometido a apoiar na recandidatura.

Moreira e o seu movimento insurgiram-se contra uma suposta tentativa do PS de se apropriar da candidatura, simulando a existência de uma coligação que de facto não existia (e que legalmente não pode existir).

Manuel Pizarro confirmou que é candidato, tal como em 2013, reconhecendo no entanto que faz uma "avaliação positiva" de Moreira - cuja equipa integrou, com o pelouro da Habitação - nos últimos quatro anos.

Contudo - acrescentou - não valia a pena fingir um "casamento" em que uma das partes não queria participar. "Como na vida, é mais proveitoso uma boa amizade do que um casamento em que uma das partes não quer estar", afirmou.

Em 2013, Manuel Pizarro foi o candidato socialista à câmara do Porto. Ficou em segundo, atrás de Rui Moreira, obtendo cerca de 26,2 mil votos (22,7%), contra 45,4 mil (39,25%) para o presidente eleito.

Dos 13 eleitos, a lista independente encabeçada por Moreira obteve seis. Os outros sete ficaram distribuídos pelo PS (três vereadores), pelo PSD (outros três) e pela CDU (um). O CDS não concorreu, apoiando Rui Moreira, o que voltará a acontecer nas eleições de outubro próximo.

Pizarro, hoje, não quis esclarecer se a rutura com Moreira terá ou não consequências imediatas no acordo governativo na autarquia que dá uma maioria estável ao presidente eleito. Dissolvendo-se este acordo, Moreira deixa de ter maioria absoluta passando a relativa (seis eleitos contra sete das restantes formações).