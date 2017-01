Pub

Crescimento anémico, desemprego ainda nos dois dígitos, dívida a começar a descer. 2017 será ano marcado por esforço de contenção e pouca folga para acomodar pressões dos parceiros do governo

É uma espécie de sala triangular e muito apertada. O governo entra em 2017 vestindo o mesmo espartilho com que conseguiu atravessar 2016. Constrangimentos externos ditados pelas fronteiras de disciplina orçamental desenhadas pela Comissão Europeia; exigências de Bloco, PCP e Verdes, num cada vez mais sério teste à curta margem de manobra orçamental; e por fim, a nuvem negra da dívida, que já chegou aos 133% do PIB - está prevista descida para os 128% em 2017 -, e cujo serviço, o custo em juros, vale qualquer coisa como 4,3% do produto.

Se tudo correr como o previsto por Costa e Centeno, o governo fecha 2016 com um défice de 2,4% do PIB. A meta para o próximo ano está nos 1,6%, o que significa um esforço de 0,8% em 2017. São cerca de 1300 milhões de euros de contenção orçamental. Nada que o país não tenha suportado já, em versão revista e aumentada, noutros anos. A questão é saber se alguma das paredes da sala corre o risco de ruir.

Numa Europa com eleições marcadas para a Holanda, França, Alemanha e Itália, onde a pressão de populismos e extremismos há de marcar as campanhas e, quem sabe, os resultados, é pouco provável que eventuais desvios orçamentais de um pequeno país como Portugal voltem a estar no radar da Comissão.

Em 2017, a dívida continuará a ser uma questão de mera gestão. Pesa, mas não há volta a dar-lhe. Não será tema em Bruxelas, os parceiros europeus não vão puxar pelo assunto - estão ocupados, já se disse -, e Portugal não pode correr o risco de levantar o tema de forma unilateral.

Restam as pressões internas, a convivência com Bloco, PCP e Verdes. O ano começa com exigência de mais dias de férias - um regresso aos 25 dias como prémio pela assiduidade -, uma ideia que já foi rejeitada pelo governo. Na agenda dos partidos que suportam o executivo moram, por norma, medidas que colocam pressão sobre a despesa. O limite para essas cedências por parte do executivo é cada vez mais baixo, a folga é cada vez mais estreita, e é daí, dessa tensão entre os parceiros da esquerda e o governo, que pode surgir algum sobressalto. Olhando para outras previsões do governo, inscritas no Orçamento do Estado, a economia deverá crescer 1,5%, com a procura externa líquida a aumentar 0,2%, a procura interna 1,3% e o investimento a crescer 3,1%. As exportações, ao que prevê o executivo, devem aumentar 4,2%, sendo que as importações também sobem, 3,6%. A taxa de desemprego vai continuar a descer, um ponto percentual, para uma média de 10,3% em 2017.

Vítor Bento, chairman da SIBS, olha para a economia e para a questão do desemprego, e vê esperança e desilusão: "Há de ser criado algum emprego. Provavelmente, não será o suficiente para satisfazer as expectativas, até porque uma das outras consequências a que estamos a assistir, para além da externalização de empregos devido à globalização, é que os desenvolvimentos tecnológicos vão ser significativamente economizadores do fator trabalho. É um desafio adicional, é provável que cresçamos com menos emprego, e desse ponto de vista, a conflitualidade social permanecerá latente". Uma verdade para o resto da Europa, que não tem os partidos que suportam os sindicatos a suportar também... o governo.

Estando boa parte dos constrangimentos em Bruxelas, vale a pena ouvir a análise e as previsões de quem por lá faz política. À esquerda, a eurodeputada Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, fala de um dogma em relação à austeridade e aponta a dívida como o problema primordial na União e em Portugal. Assunto para 2017? Nem por isso: "Não sei se haverá espaço para mexer nesse tema, mas creio que as últimas negociações e notícias sobre o processo grego já nos dão um bom prenúncio de ausência total de vontade política para tocar nesse assunto." João Ferreira, deputado europeu pelo PCP, não vê no plano Juncker de investimentos uma tábua de salvação, porque, diz, "há uma concentração efetiva do grosso dos investimentos em meia dúzia de países. Ou seja, aquilo que é visto como um grande instrumento indutor da convergência, pelo contrário, acaba por acentuar as divergências".

Paulo Rangel, eurodeputado do PSD, deixa um recado para os partidos que apoiam o governo de António Costa: "O Parlamento, a Comissão e o BCE estão todos a remar no sentido de uma integração que promova crescimento, emprego, coesão, num sentido muito positivo. São os Estados membros, no Conselho, onde estão os chefes de Estado e os primeiros-ministros, que estão sistematicamente a travar esta marcha. É preciso que se perceba que, quando ouvimos os parceiros do governo, em Portugal, a dizer que é Bruxelas a culpada de tudo, Bruxelas não é culpada de nada."

Ano Novo, velhas prioridades

O primeiro trimestre de 2017 há de ficar marcado, espera o executivo socialista, pela saída do Procedimento por Défice Excessivo. É uma meta distante desde sempre, e pode abrir um novo livro na forma como a Comissão lida com Portugal e com as contas de Mário Centeno. Outro objetivo já com alguma poeira passa pela estabilização do setor financeiro, com o foco na recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e na venda do Novo Banco. Ao longo do ano, o executivo vai ainda apostar na capitalização das empresas, sobretudo as PME. Já em janeiro, chega à AR a reforma descentralizadora das autarquias.