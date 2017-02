Pub

Maioria dos lugares onde não houve voluntários foi na categoria de praças. Diretiva propõe estágios profissionais como uma solução.

Apenas 45% das mais de 800 vagas existentes em 2016 para entrada na Marinha foram preenchidas por voluntários, mas o objetivo é alcançar os 90% neste ano e os 100% em 2020.

Este é um referencial que consta da Diretiva de Planeamento da Marinha para 2017, que foi aprovada há uma semana pelo seu chefe do Estado-Maior, almirante Silva Ribeiro, na qual são definidos nove "objetivos estratégicos" e as diferentes medidas para os concretizar - para as quais foram também estabelecidos indicadores numéricos a atingir anualmente até 2020.

Os 55% de vagas por preencher centram-se maioritariamente na categoria de praças - em especialidades como eletromecânica, fuzileiros, mergulhadores, administrativos, técnicos de armamento ou cozinheiros - e, para resolver um problema agravado pela não existência de incorporações em 2011, 2012 e 2014, o documento propõe várias soluções: "Estágios profissionais remunerados e técnico-profissionais", processos de recrutamento (reavaliando procedimentos e condições de admissão, ações de divulgação) ou, por exemplo, "dinamizar mecanismos internos de fomento da reinserção" dos militares no mercado de trabalho.

Na nota introdutória da sua diretiva de planeamento, a que o DN teve acesso, o almirante Silva Ribeiro - que assinou ontem a ordem de abate do navio balizador Schultz Xavier, há 45 anos ao serviço - afirma que "a transformação" do ramo "requer [...] pensamento de longo prazo". Mais, "também implica que nos afastemos da focalização excessiva nas análises do presente, da ditadura dos números e da redução da Marinha às suas capacidades materiais, esquecendo o potencial intrínseco aos seus efetivos. De igual modo, exige melhorias em algumas atitudes ligadas à resistência à mudança e ao esmorecimento" do pessoal.

Silva Ribeiro assumiu funções em dezembro passado e, segundo já informou o governo, vai ser o futuro chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (a partir de julho de 2018, sucedendo ao general Pina Monteiro, do Exército).

A diretiva, assumida como "diferente das pretéritas na forma como aplica o poder e estabelece o propósito, bem como nos princípios que adota", identifica um conjunto de nove "objetivos estratégicos" para se atingir uma Marinha "equilibrada, otimizada, flexível e eficaz".

"Otimizar a presença e o controlo nos espaços marítimos sob soberania e jurisdição nacional, fortalecer o apoio à Autoridade Marítima Nacional e a cooperação com parceiros nacionais e internacionais, potenciar a edificação e a sustentação da componente naval do Sistema de Forças, aumentar a prontidão das unidades operacionais e o seu empenhamento no apoio à política externa, melhorar a capacidade de recrutamento e de retenção de recursos humanos [e] incrementar a captação de fontes de financiamento supletivas" são seis desses objetivos.

Para atingir cada um deles há várias linhas de ação e indicadores de partida (em 2016) para medir os resultados numa base anual. Se nalguns casos eles não existem - como o número de capacidades definidas pela NATO ou o das atividades de apoio a entidades externas e nacionais como a Autoridade Marítima ou outras -, noutros há. É o caso dos 58% de pessoal satisfeito, que Silva Ribeiro pretende aumentar neste ano em dois pontos percentuais.