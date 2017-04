Pub

O grupo de trabalho criado pelo Ministério da Justiça já concluiu as propostas de alteração ao Código Penal. A prisão por dias livres e semidetenção vão ser extintas para crimes punidos até 2 anos

Pelo menos os 532 reclusos que cumprem penas de prisão por dias livres (aos fins de semana) por crimes como condução sem carta ou com álcool, serão candidatos à reforma que a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, vai implementar. Ou seja, podem ver as suas penas de prisão substituídas por permanência na habitação com vigilância eletrónica, desde que o tribunal assim o decida e que os crimes em causa não tenham moldura penal superior a dois anos de cadeia.

O diretor geral da Reinserção e Serviços Prisionais, Celso Manata, adiantou ontem ao Jornal de Notícias que serão pelo menos mil os reclusos que irão beneficiar da nova lei processual penal. Em reação a essa notícia, o Ministério da Justiça esclareceu hoje que "as propostas de alteração aos artigos 43 a 46 do Código Penal elaboradas pelo grupo de trabalho, criado em novembro e presidido pelo Professor Figueiredo Dias, encontram-se concluídas e entrarão em processo legislativo". Mas o ministério recusa avançar com o número concreto de presos que será libertado: "a aplicação transitória do novo regime às pessoas atualmente em cumprimento das penas que irão ser extintas com aplicação desta reforma dependerá sempre de decisão prévia do tribunal e não se antecipa que tal venha a suceder num número significativo de casos".

Mas o facto é que estão "reunidas as condições necessárias à entrada em vigor" das propostas do grupo de trabalho e aplicação das mesmas, "sendo certo que caberá sempre ao tribunal, depois da análise de cada caso concreto, aderir ou não a este novo regime", esclareceu o Ministério da Justiça.