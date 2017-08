Pub

"O mais importante ainda é socorrer os feridos", diz uma nota social-democrata

O PSD expressou esta quarta-feira condolências às famílias das vítimas da queda de uma árvore na Madeira, sublinhando a "dimensão nacional da tragédia" e a "solidariedade que todo o país tem expressado".

"O PSD une-se ao luto em que a Região Autónoma da Madeira se encontra, sublinhando a dimensão nacional da tragédia e a solidariedade que todo o País tem expressado neste momento", lê-se numa mensagem incluída no boletim eletrónico diários dos sociais-democratas.

Na nota, o partido "expressa as suas mais sentidas condolências aos familiares das vítimas da tragédia", que ocorreu terça-feira, no Funchal, manifestando, "num momento em que o mais importante ainda é socorrer os feridos", o "desejo de que todos possam recuperar".

A queda de um carvalho matou 13 pessoas e feriu 49 ocorreu no Largo da Fonte, durante a celebração da Festa do Monte, em honra da padroeira da ilha.

Oito das vítimas mortais são do sexo feminino e cinco do masculino, sendo uma criança de 1 ano e as restantes com idades entre os 28 e 59 anos. Uma mulher francesa e outra húngara figuram entre os mortos.

No dia da tragédia, o Ministério Público anunciou a abertura de um inquérito.