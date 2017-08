Pub

"Trata-se de uma realidade que chocou, senti isso, todos os portugueses", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa

O Presidente da República chegou hoje à tarde ao Funchal com o intuito de "testemunhar conforto, solidariedade e apoio" ao povo madeirense num "momento de dor", após uma queda de uma árvore que fez 13 vítimas mortais.

"Trata-se de uma realidade que chocou, senti isso, todos os portugueses", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas à chegada ao arquipélago da Madeira.

"Era preciso testemunhar imediatamente esse conforto, essa solidariedade, esse apoio ao povo madeirense", prosseguiu o chefe de Estado português, ao lado do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, indicando que irá deslocar-se ao local do incidente, ao hospital e às instalações da Proteção Civil local.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Questionado sobre o apuramento das responsabilidades, Marcelo Rebelo de Sousa disse que "neste momento de dor" o importante agora "é testemunhar a solidariedade, é testemunhar o conforto e estar junto daqueles que sofrem". "Isso é que é importante", concluiu.

Treze pessoas morreram e 50 ficaram feridas na sequência da queda de uma árvore de grande porte ocorrida hoje durante a Festa do Monte.

O incidente ocorreu cerca das 12:00, num local onde se concentravam muitas pessoas para participar naquele que é considerado o maior arraial da Madeira, momentos antes de sair a procissão, que foi cancelada.

Fontes no local referem que a árvore estava amarrada há dois anos e o tronco estava oco.

No ano passado, as festividades de caráter mais profano deste arraial foram canceladas devido aos incêndios que afetaram o Funchal na segunda semana de agosto.