Nota foi enviada ao Bispo do Funchal

O Papa Francisco enviou esta quinta-feira uma mensagem de condolências às famílias das 13 vítimas mortais da queda de uma árvore de grande porte nas festividades de Nossa Senhora do Monte, revela uma nota enviada ao Bispo do Funchal.

"Consternado pelos vários mortos e numerosos feridos da desgraça verificada na Paróquia de Nossa Senhora do Monte, Sua Santidade o Papa Francisco confia os irmãos falecidos ao amor misericordioso de Deus e pede a Vossa Excelência que transmita o seu sentido pesar às respetivas famílias enquanto assegura a sua proximidade espiritual aos feridos e a todos os atingidos por esta tragédia", refere a nota enviada a D. António Carrilho.

A mensagem é assinada pelo secretário de Estado do Papa Francisco, cardeal Pietro Parolin, e foi enviada através do Núncio Apostólico em Portugal, D. Rino Passigato.

Um carvalho de grande porte e com 200 anos abateu terça-feira, Dia da Assunção de Nossa Senhora, também conhecido por Dia de Nossa Senhora do Monte, padroeira da Região Autónoma da Madeira, no Largo da Fonte, no Monte, sobre várias pessoas que aguardavam pela passagem da procissão, causando 13 mortos e 49 feridos, sete dos quais estão hospitalizados.

Oito das vítimas mortais são do sexo feminino e cinco do masculino, sendo uma criança de 1 ano e as restantes com idades entre os 28 e 59 anos. Uma mulher francesa e outra húngara figuram entre os mortos.