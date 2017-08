Pub

BE/Madeira diz que prioridade é ajudar familiares das vítimas, sem prejuízo do apuramento de causas

O BE/Madeira manifestou hoje "sentido pesar" pela morte de 12 pessoas devido à queda de uma árvore no Monte, concelho do Funchal, considerando que a ajuda aos familiares das vítimas é a prioridade, sem prejuízo do apuramento das causas.

Num comunicado enviado à Lusa, o Bloco refere que "a perda de vidas humanas e as dezenas de feridos verificados, após a queda de uma árvore no Largo da Fonte, é uma tragédia que deixou consternada toda a população madeirense".

"Este é o momento de endereçarmos as mais sentidas condolências às famílias enlutadas e fazermos votos de rápida recuperação dos feridos que recebem tratamento no Hospital Dr. Nélio Mendonça", adianta o comunicado.

Para o BE/Madeira, "o luto e a necessária ajuda aos familiares das vítimas são, neste momento, as grandes prioridades de todos quantos sofrem com esta tragédia, sem prejuízo de ulteriores apuramentos das causas desta calamidade que voltou a abater-se" na região.

Doze pessoas morreram e 50 ficaram feridas na sequência da queda de uma árvore de grande porte ocorrida hoje durante a Festa do Monte.

O incidente ocorreu cerca das 12:00, num local onde se concentravam muitas pessoas para participar naquele que é considerado o maior arraial da Madeira, momentos antes de sair a procissão, que foi cancelada.

Fontes no local referem que a árvore estava amarrada há dois anos e o tronco estava oco.

No ano passado, as festividades de caráter mais profano deste arraial foram canceladas devido aos incêndios que afetaram o Funchal na segunda semana de agosto.