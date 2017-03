Pub

Economista é o terceiro candidato no Grande Oriente Lusitano, depois de José Adelino Maltez e do atual grão-mestre, Fernando Lima

O economista Daniel Madeira de Castro vai apresentar uma candidatura a grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, a terceira depois das já conhecidas de José Adelino Maltez e do atual grão-mestre, Fernando Lima. Madeira de Castro agendou para a próxima quinta-feira uma reunião num hotel em Lisboa, convidando os "irmãos mais conscientes acerca da severa conjuntura em que se encontra a Maçonaria Portuguesa". O objetivo do encontro é a constituição de uma "comissão informal" de apoio à sua candidatura.

De acordo com o convite feito por e-mail a vários elementos da maçonaria, a que o DN teve acesso, Daniel Madeira de Castro informou os restantes irmãos que a primeira reunião servirá para "estruturar as linhas simbólicas essenciais" do programa de candidatura, dizendo ser necessário "um projeto verdadeiramente conjuntivo e mobilizado".

Daniel Madeira de Castro da Loja Acácia foi candidato a grão mestre nas últimas eleições, em 2014, tendo obtido 29% dos votos, atrás de Fernando Lima, que lidera o GOL desde 2011. Francisco Carromeu (Loja Madrugada) terá ficado pelos 14,5%.