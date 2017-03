Pub

Em entrevista ao DN, a demógrafa diz que a baixa fecundidade continuará no futuro mas também que é previsível que haja uma recuperação. Considera os números importantes para planear mas também avisa que estes não dizem tudo e que a escola do presente e do futuro exige outras fórmulas e recursos.

O Presidente da República chamou há dias a atenção, a propósito da vinculação de professores, para a questão da demografia. O próprio Ministério da Educação já faz previsões a vários anos para o número de alunos. Mas devemos assumir a quebra da natalidade como inevitável e irreversível?

Os baixos níveis de fecundidade [filhos por mulher] irão manter-se no futuro. Não significa que não venhamos no futuro a aumentar os níveis atuais, que são muito baixos. Estamos com 1,3, somos dos países da UE a 28 com níveis mais baixos. Todos os cenários admitem a ligeira recuperação dos níveis de fecundidade, que podem chegar a 1,8 ou 1,9. Podemos esperar uma recuperação mas nunca voltaremos à situação de descendências numerosas do passado.

Isso implica, como muitos consideram, que pelo menos até essa recuperação acontecer os números de professores continuarão em acentuada descida?

Os rácios existem, estão identificados. Mas penso que é redutor fazermos uma relação tão simples como X professores para Y alunos. Nem tudo acontece nos espaços de sala de aula. Aliás, cada vez menos acontece. Para além de não existir um número ótimo. É importante que não nos limitemos a responder aos desafios do momento: neste momento falta, fecha-se, amanhã há mais, abre-se. Esta não é a forma de atuar em política. É preciso identificar estratégias que passam pela questão da qualidade...

Que pode implicar a necessidade de mais recursos, nomeadamente humanos...

Se transpusermos a grelha do passado para o presente temos um resultado. Mas agora é preciso pensar que, se calhar, já não faz sentido utilizar as mesmas grelhas. Por isso falava do espaço fora das salas de aula, das novas valências que é crítico que as escolas comecem a integrar nos seus curricula. Os números são muito importantes para planear. Sem números não há nada. Navegar a "olhómetro"- "acho que é isto, acho que é aquilo" - não faz sentido. Mas a partir daí é preciso ir mais longe e perceber quais são as necessidades de futuro da escola, do que precisamos, quais são os grandes desafios a que teremos de responder.

Por força da quebra do número de alunos, a classe docente está hoje mais envelhecida. A proporção dos que têm mais de 50 anos é incomparavelmente superior à dos que têm menos de 30. Isso pode ser um problema a médio prazo?

Considero que a idade não é uma coisa má nem uma coisa boa. Depende de cada um, tal como as outras profissões. O facto de se ter 50 anos... é claro que existem novas tecnologias mas a capacidade de aprendizagem é algo que está lá. E um professor até é alguém que, supostamente, vem exercitando esta capacidade de conhecimento novo de forma permanente.