Pub

Condições do tempo, muito seco, são propícias ao fogo num país que pouco faz para gerir e proteger a floresta, dizem especialistas

Com um número de ignições que não tem sido anómalo, Portugal tem já uma área ardida que é demasiado extensa, a maior desde 2007. "Já estaremos em número superior aos 160 mil hectares do ano passado", comenta ao DN José Cardoso Pereira, professor catedrático do Departamento de Engenharia Florestal do Instituto Superior de Agronomia (ISA), admitindo que fatores como "um inverno e uma primavera secas, com o verão a seguir igual, e com episódios de ondas de calor e vento" propiciam incêndios de maior dimensão.

"A vegetação está seca e, com o vento, a propagação é fácil. A área do Pinhal Interior tem sido a mais atingida, depois de ter ardido em 2003 e, mais a norte, em 2005", lembra o especialista, sabendo que as causas estão identificadas. "Há muito abandono, decréscimo de população, pouca gestão florestal e escassa limpeza. Em 14 anos a vegetação cresceu e era previsível que, com as condições atuais, o fogo provocasse estes danos. É uma área de paisagem muito contínua, com extensas manchas florestais, com poucas pastagens." Por isso, haver cinco ou seis grandes incêndios - casos de Pedrógão, Alijó, Figueira de Castelo Rodrigo ou Mação - responsáveis por grande parte da área ardida não surpreende. "É típico dos anos maus. Em 2003, 1% dos incêndios foi responsável por 90% da área ardida."

O problema, no entender do professor do ISA, é que Portugal concentra os meios na defesa das povoações e bens. "A lógica de combate foca-se pouco na defesa da floresta. Claro que temos de proteger as pessoas, deve ser prioridade, mas a única. Não há nenhuma organização que tenha como missão a defesa da floresta."

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O exemplo de Mação como um concelho apontado como exemplo de boas práticas dá "uma imagem falsa". Cardoso Pereira recorda que o vice-presidente da câmara, António Louro, engenheiro florestal, tem alertado para isso. "A dificuldade é mobilizar recursos públicos para gerir a floresta, e aí Mação tem o problema como o país. Faz mais é na proteção das aldeias, na autodefesa das populações. O essencial é prevenir as ocorrências, com investimento na prevenção e na gestão da floresta." O risco de incêndio, com o clima e a vegetação como os de Portugal, existirá sempre e para ter resultados é necessário que "tudo funcione de forma articulada". O número de operacionais, sempre a aumentar, é relativizado. "Importante é saber o que estão a fazer. Perde-se oportunidade de tentar conter um fogo antes e reduzir a área queimada."

Xavier Viegas, coordenador do Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, considera que a existência de mais meios operacionais impede descalabros maiores. "As condições são semelhantes a 2003 e a existência de mais meios e melhor organização impede cenários piores." Refere as condições de tempo seco como "muito favoráveis" a fogos maiores mas concorda que há "muito a fazer em termos de preparação do sistema". Falta "um povo mais educado para a questão ambiental".