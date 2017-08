Pub

Edil foi criticado pela gestão acerca de temas como a habitação, turismo e mobilidade num debate em que até Madonna apareceu

No primeiro debate para as eleições autárquicas, agendadas para dia 1, Lisboa foi o primeiro município a ser discutido. Teresa Leal Coelho (PSD), Assunção Cristas (CDS-PP), João Ferreira (CDU) e Ricardo Robles (BE) criticaram a gestão de Fernando Medina (PS) em temas como a habitação, turismo e mobilidade. "Isto não é uma entrevista a cinco candidatos, mas está a ser uma entrevista de quatro a um", chegou mesmo a dizer o edil lisboeta, esta quarta-feira, na SIC e SIC Noticias.

Os candidatos defenderam a existência de regras e de planeamento para um turismo em franco crescimento e para o alojamento local, assim como um agravamento da taxa turística.

A visão estratégica da autarquia para os transportes também foi criticada, numa temática que até mereceu uma menção a uma nova residente da cidade. "Madonna não vem para Lisboa para ficar uma hora dentro da carro", atirou Teresa Leal Coelho. Já Cristas defendeu o seu programa de extensão da linha do metro a outras zonas da cidade.

