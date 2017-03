Pub

"O ideal mesmo era as duas ficarem em primeiro e em segundo [lugar] e nesse caso a ordem dos fatores, vou-lhe ser franco, para mim seria indiferente", disse Carreiras esta terça-feira.

Carlos Carreiras, coordenador autárquico do PSD disse em entrevista à TSF que não se importa se a candidata do partido, Teresa Leal Coelho, ficar atrás de Assunção Cristas nas autárquicas, desde que as duas vençam o PS.

Carlos Carreiras garante que "Teresa Leal Coelho certamente não é o plano Z" do PSD e que é "uma excelente candidata".

"Gostaria muito mais que a candidatura do PSD ganhasse, mas, se chegarmos ao dia das eleições e as duas candidaturas estiverem em primeiro e em segundo lugar, será um excelente resultado", continuou.

O coordenador autárquico do PSD não deixa, contudo, de assinalar que foi Assunção Cristas quem inviabilizou um coligação de direita para Lisboa ao ter anunciado que seria candidata.

"Logo aí, foi a própria Assunção Cristas a definir as regras próprias internas, da sua disponibilidade de abordagem das próprias autárquicas", garantiu.

O nome de Teresa Leal Coelho para a Câmara Municipal de Lisboa foi aprovado no domingo.

Na segunda-feira, Assunção Cristas, candidata do CDS-PP a Lisboa, afirmou que o seu adversário é o atual presidente, Fernando Medina, e não Teresa Leal Coelho.