Pub

A circulação ferroviária no troço da Linha do Norte entre Pampilhosa e Coimbra vai manter-se interrompida pelo menos até ao final da manhã de segunda-feira, após um descarrilamento no sábado, informou hoje a Infraestruturas de Portugal.

A Linha do Norte está cortada à circulação ferroviária desde as 18:10 de sábado, devido ao descarrilamento de um comboio de mercadorias, junto a Adémia, Coimbra, que não causou feridos.

A Infraestruturas de Portugal (IP), empresa que resultou da fusão da REFER com a Estradas de Portugal, informou hoje em comunicado que, "da avaliação já realizada pelos técnicos no local, conclui-se que a desobstrução das vias e intervenção para a reparação dos estragos que permita o restabelecimento da circulação ferroviária se irá prolongar pela noite de domingo [hoje] e, pelo menos, durante a manhã de segunda-feira".

A IP refere que, imediatamente após o descarrilamento, deslocou para o local "os meios técnicos e deu inicio aos trabalhos de remoção e limpeza da via, com vista à reposição das condições de circulação com a maior brevidade possível".

Contudo, adianta a empresa, "face à quantidade e dimensão dos materiais acidentados (um total de 10 vagões, alguns deles cisternas carregadas de cimento), os trabalhos revestem-se de elevada complexidade e morosidade não sendo ainda possível adiantar quando se poderão dar por concluídos".

Segundo o comunicado, o descarrilamento provocou "extensos danos na via e catenária".

A IP diz ainda que fará uma atualização da informação na segunda-feira, pelas 09:00.

O transporte de passageiros entre Pampilhosa e Coimbra B está a ser assegurado por autocarros.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.