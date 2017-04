Pub

A Linha do Norte está cortada à circulação ferroviária desde as 18.10 de sábado, devido ao descarrilamento de um comboio de mercadorias, junto à Adémia, Coimbra.

A circulação ferroviária entre Pampilhosa e Coimbra B, troço encerrado desde sábado na sequência de um descarrilamento, foi restabelecida embora com alguns condicionalismos. Num comunicado enviado à agência Lusa ao início da madrugada, a Infraestruturas de Portugal (IP) informou que "nesta fase a circulação processa-se em ambos os sentidos através de uma das vias, de forma alternada e com limitação de velocidade de 30km/h à passagem pelo local".

Os trabalhos de reparação da via "vão prosseguir de forma a que, com a maior brevidade possível, sejam repostas as normais condições de circulação neste troço da Linha do Norte", prometeu o IP.

Os transbordos assegurados pela Comboios de Portugal acabaram assim que a reposição da circulação entre Pampilhosa e Coimbra B foi restabelecida, mas a circulação condicionada pode levar a "algumas supressões" e atrasos.

