Grupo pretende protestar, esta manhã na Praça de Espanha, em Lisboa, pela resolução do banco, mostrando luto pela compra do banco

Um grupo de lesados do Banif vai manifestar-se, esta segunda feira, junto ao banco Santander Totta, em Lisboa, mostrando luto pela solução encontrada para o banco. A ação de protesto inclui a exposição de uma faixa preta num viaduto, assim como um conjunto de pessoas vai acorrentar-se às letras do banco Santander.

A associação que representa os lesados do Banif (Alboa) anunciou que suspendeu e reformulou os seus suportes de comunicação, depois de o Santander Totta ter considerado abusiva a utilização do nome, marca e imagem do banco.

Numa carta de resposta à missiva que tinha recebido na semana passada dos escritórios de advogados que representam o banco, apesar de considerar "desapropriado e ameaçador" o tom em que a missiva foi feita, a Alboa explica que cumpriu os três dias que o Santander tinha imposto para que as referências ao banco fossem retiradas.

Na carta de resposta, a que a Lusa teve acesso, a Alboa adianta que "os lesados do Banif ou os Antigos Clientes do Banif "viram as suas situações financeiras transitadas para o Banco Santander Totta, de uma forma unilateral, com alteração das cláusulas contratuais das suas contas".

"O Banco Santander Totta manifestou interesse no Banif, pelo menos desde julho de 2015 e aceitou o negócio em dezembro seguinte, prescindindo da Due Diligence. Correram o risco para ganhar dinheiro. Um desses riscos seria sempre a animosidade e a insatisfação dos 'Antigos Clientes do Banif'", explica a Alboa.